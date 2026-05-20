Mobilità scolastica sostenibile | importante traguardo per San Potito Ultra

Il Comune di San Potito Ultra ha ottenuto un finanziamento nell’ambito di un progetto dedicato alla mobilità scolastica sostenibile. La somma è destinata a potenziare il servizio di scuolabus elettrici, con l’obiettivo di migliorare la mobilità degli studenti e ridurre l’impatto ambientale. L’ammissione al finanziamento è stata annunciata recentemente, segnando un passo importante per le iniziative di mobilità ecologica adottate dal Comune. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di interventi dedicati alla sostenibilità nelle aree scolastiche.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo importante risultato per il Comune di San Potito Ultra, ammesso al finanziamento previsto dalla manifestazione di interesse finalizzata al potenziamento del servizio di scuolabus elettrici. L’Ente, guidato dal sindaco Riccardo Porfido, potrà ottenere le risorse necessarie per l’acquisto di un nuovo mezzo elettrico destinato al trasporto degli studenti. Un traguardo significativo per la comunità, che conferma la capacità dell’amministrazione comunale guidata da Porfido di intercettare opportunità e risorse utili al miglioramento dei servizi pubblici locali. L’introduzione dello scuolabus elettrico consentirà di rafforzare il servizio dedicato agli alunni, puntando allo stesso tempo su sostenibilità ambientale, innovazione e riduzione delle emissioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mobilità scolastica sostenibile: importante traguardo per San Potito Ultra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCUSD adds 7 more electric school buses to fleet Sullo stesso argomento Poste Italiane, riapre l'ufficio di San Potito Ultra nella versione "Polis"I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica... Tragedia a San Potito Sannitico: pensionato morto con un colpo di pistola? Cosa scoprirai Quali segnali premonitori avevano allarmato i vicini del pensionato? Come sono riusciti i sanitari a intervenire dopo la sparatoria?...