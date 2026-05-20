Mobilità docenti 2026 prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO

Alcuni Uffici Scolastici stanno diffondendo i prospetti con gli organici e i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti per l'anno scolastico 2026. I dati riguardano le assegnazioni di cattedre e le disponibilità nelle varie regioni, aggiornate in tempo reale. La pubblicazione di questi documenti è parte del procedimento ufficiale per le operazioni di mobilità, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Le informazioni sono state rese accessibili attraverso i portali degli uffici e sono consultabili dai docenti interessati.

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Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mobilità docenti 2026/27: come funziona l’assegnazione delle sedi in caso di preferenze sintetiche. Esiti il 29 maggioLa mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/2027 è ormai alle battute finali: si attende la pubblicazione degli esiti prevista per il prossimo 29 maggio. Uno dei punti che genera più dubbi riguarda ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026: organici e posti disponibili, una panoramica tra attese e incertezzeMentre ci avviciniamo al nuovo anno scolastico 2026-2027, il tema della mobilità dei docenti torna al centro dell’attenzione. Gli Uffici Scolastici stanno progressivamente pubblicando i prospetti ... informazionescuola.it