Misteri e avvistamenti con il Centro Ufologico

Sabato nel centro abitato di Vagli Sotto si svolgerà un evento che coinvolge il Centro Ufologico, noto per aver analizzato numerosi avvistamenti e segnalazioni di oggetti non identificati. La manifestazione si svolge in un contesto ricco di storie non chiarite e di episodi che da tempo alimentano curiosità tra i partecipanti. Tra i presenti ci saranno esperti e appassionati che si confronteranno su fatti che, ancora oggi, restano avvolti nel mistero, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

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