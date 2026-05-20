Misteri e avvistamenti con il Centro Ufologico
Sabato nel centro abitato di Vagli Sotto si svolgerà un evento che coinvolge il Centro Ufologico, noto per aver analizzato numerosi avvistamenti e segnalazioni di oggetti non identificati. La manifestazione si svolge in un contesto ricco di storie non chiarite e di episodi che da tempo alimentano curiosità tra i partecipanti. Tra i presenti ci saranno esperti e appassionati che si confronteranno su fatti che, ancora oggi, restano avvolti nel mistero, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.
Sabato nel capoluogo del comune di Vagli Sotto si terrà un appuntamento molto speciale e circondato da misteri annosi, avvistamenti, segreti di stato e tante domande ancora alla ricerca di risposte certe. Il convegno denominato "Ufo Uap verso il disclosure" sarà organizzato da SBA4BI Srl www.sbagency.it, con la collaborazione di Apuana Marmi Vagli e Cun Centro ufologico nazionale, con il patrocinio del Comune di Vagli. Per gli appassionati e interessati o semplicemente per gli incuriositi dalle teorie e dalle ultime rivelazioni relative alla vita aliena, dunque, il ritrovo è alle 16.30, alle piscine comunali del Lago di Vagli, nel parco relax. 🔗 Leggi su Lanazione.it
UFO in DIRETTA: Avvistamenti che non dovevano andare in onda
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