Minorenni denunciati per propaganda neonazista l’allarme del sociologo | Ragazzi persi nel virtuale verso l’orlo del precipizio

Nei giorni scorsi, diverse persone minorenni sono state denunciate per aver diffuso materiale di propaganda neonazista online. La notizia ha suscitato attenzione tra esperti e autorità, che hanno messo in luce come i giovani trascorrano sempre più tempo nel mondo digitale, spesso senza un’adeguata supervisione. Secondo alcuni studi, questa immersione nel virtuale rischia di influenzare i comportamenti e le convinzioni dei minori, portandoli a confondere realtà e rappresentazioni online.

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