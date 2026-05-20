Minorenni denunciati per propaganda neonazista l’allarme del sociologo | Ragazzi persi nel virtuale verso l’orlo del precipizio
Nei giorni scorsi, diverse persone minorenni sono state denunciate per aver diffuso materiale di propaganda neonazista online. La notizia ha suscitato attenzione tra esperti e autorità, che hanno messo in luce come i giovani trascorrano sempre più tempo nel mondo digitale, spesso senza un’adeguata supervisione. Secondo alcuni studi, questa immersione nel virtuale rischia di influenzare i comportamenti e le convinzioni dei minori, portandoli a confondere realtà e rappresentazioni online.
Firenze, 20 maggio 2026 – “I ragazzi oggi vivono dentro una dimensione virtuale dove il confine con la realtà si sta assottigliando sempre di più. E quando cercano la trasgressione finiscono spesso per imbattersi nei contenuti più estremi”. Non ha dubbi il sociologo dell’Università di Firenze Vincenzo Scalia a proposito del caso dei tredici minorenni denunciati a Siena per propaganda neonazista e odio razziale. “Fenomeni simili si stanno moltiplicando”, osserva, ricordando il caso di alcune settimane fa emerso a Perugia. Professor Scalia, cosa racconta questo nuovo episodio? “Ci racconta di adolescenti che crescono sempre più immersi nel virtuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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