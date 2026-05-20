Minorenni denunciati per propaganda neonazista l’allarme del sociologo | Ragazzi persi nel virtuale verso l’orlo del precipizio

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, diverse persone minorenni sono state denunciate per aver diffuso materiale di propaganda neonazista online. La notizia ha suscitato attenzione tra esperti e autorità, che hanno messo in luce come i giovani trascorrano sempre più tempo nel mondo digitale, spesso senza un’adeguata supervisione. Secondo alcuni studi, questa immersione nel virtuale rischia di influenzare i comportamenti e le convinzioni dei minori, portandoli a confondere realtà e rappresentazioni online.

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Firenze, 20 maggio 2026 – “I ragazzi oggi vivono dentro una dimensione virtuale dove il confine con la realtà si sta assottigliando sempre di più. E quando cercano la trasgressione finiscono spesso per imbattersi nei contenuti più estremi”. Non ha dubbi il sociologo dell’Università di Firenze Vincenzo Scalia a proposito del caso dei tredici minorenni denunciati a Siena per propaganda neonazista e odio razziale. “Fenomeni simili si stanno moltiplicando”, osserva, ricordando il caso di alcune settimane fa emerso a Perugia. Professor Scalia, cosa racconta questo nuovo episodio? “Ci racconta di adolescenti che crescono sempre più immersi nel virtuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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