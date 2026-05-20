Minacce e messaggi | continua a perseguitare la ex nonostante i divieti

Un uomo è stato denunciato per aver continuato a perseguitare l’ex compagna, nonostante gli fosse stato imposto un divieto di avvicinamento. Secondo quanto ricostruito, avrebbe inviato minacce e messaggi alla donna, ignorando le prescrizioni legali. Le autorità hanno accertato che, anche dopo l’emanazione delle restrizioni, l’indagato ha mantenuto comportamenti persecutori nei confronti dell’ex partner. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario già avviato per stalking.

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