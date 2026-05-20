Minacce e messaggi | continua a perseguitare la ex nonostante i divieti
Un uomo è stato denunciato per aver continuato a perseguitare l’ex compagna, nonostante gli fosse stato imposto un divieto di avvicinamento. Secondo quanto ricostruito, avrebbe inviato minacce e messaggi alla donna, ignorando le prescrizioni legali. Le autorità hanno accertato che, anche dopo l’emanazione delle restrizioni, l’indagato ha mantenuto comportamenti persecutori nei confronti dell’ex partner. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario già avviato per stalking.
Violando le prescrizioni che gli erano state imposte nell’ambito di un procedimento per stalking ha continuato a proseguitare la sua ex compagna. Un comportamento, questo, che ha portato al suo arresto. Protagonista di quanto accaduto nei giorni scorsi a San Felice Circeo, un uomo di 66 anni del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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