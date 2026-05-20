A Lampugnano, a Milano, alcuni vigili sono intervenuti in tempo per fermare un tentativo di stupro a carico di una donna francese. L'intervento è avvenuto poco dopo che la vittima aveva segnalato l'aggressione, permettendo ai agenti di bloccare l'aggressore sul posto. Attualmente, le condizioni della donna sono state valutate dai sanitari e si trovano sotto osservazione medica. L'uomo sospettato è stato portato in questura e sono in corso accertamenti.

? Domande chiave Come hanno fatto i vigili a intervenire proprio in quel momento?. Quali sono le condizioni attuali della vittima dopo l'aggressione?. Perché l'aggressore è riuscito a muoversi indisturbato in quella zona?. Cosa ha stabilito il Comitato provinciale sulla sicurezza di Lampugnano?.? In Breve Aggreditore nigeriano irregolare fermato in flagranza dai vigili urbani.. Comandante Mirabelli ha riferito l'accaduto al Comitato provinciale mercoledì.. L'episodio violento si è consumato martedì pomeriggio in un parcheggio.. Autorità analizzano la sicurezza nelle zone periferiche di Lampugnano.. I vigili urbani di Milano hanno salvato una cittadina francese ieri pomeriggio a Lampugnano, intervenendo in un parcheggio per interrompere lo stupro compiuto da un uomo nigeriano irregolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, vigili fermano lo stupro di una francese a Lampugnano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milano, la stazione di Lampugnano lasciata al degrado e all'abbandono

Il passeggero è senza casco: i vigili fermano lo scooter, era rubato. Sequestrato anche uno sfollagenteIl ragazzo seduto sul sedile del passeggero di uno scooter in transito non indossava il casco: è questo il particolare suonato come un campanello...