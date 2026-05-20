A Milano si registra un incremento di persone con patrimoni elevati che trasferiscono la propria residenza fiscale, provenienti dal Regno Unito e da alcuni Paesi arabi. La città attrae per le opportunità di investimento e per un sistema fiscale considerato più favorevole rispetto ad altri paesi. Questa tendenza si accompagna a un aumento di immobili di lusso e a un crescente numero di residenti stranieri con patrimoni elevati, contribuendo a modificare il profilo socio-economico del capoluogo lombardo.

Milano – Trasferiscono la residenza fiscale dal Regno Unito o dai Paesi arabi, scelgono Milano non solo per le sue bellezze e il suo carattere internazionale ma anche per i benefici del regime fiscale agevolato introdotto dalla cosiddetta “legge Ronaldo“, che ha preso il nome dal campione portoghese ex Juve. Un flusso di super ricchi che non si arresta, a differenza del rientro dei “cervelli“ crollato dopo la stretta alle agevolazioni. Il risultato? Un aumento delle disuguaglianze in una città che registra già un costo della vita, e in particolare della casa, tra i più alti d’Italia. I dati del ministero dell’Economia. Secondo i dati del ministero dell’Economia, tra il 2014 e il 2024 il reddito medio a Milano è salito da 30mila a 37. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, nuova Dubai: cresce la comunità dei super ricchi, calamitati dalla “tassa Ronaldo”

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