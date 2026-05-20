A Milano, un'operazione di grande portata ha coinvolto circa mille persone in un quartiere conosciuto come il “bosco della droga”, situato a Rogoredo. L’intervento si è concentrato su un’area in stato di degrado, che da tempo riceve scarsa attenzione dalle autorità locali. Durante il blitz, sono stati effettuati numerosi controlli e perquisizioni, con l’obiettivo di contrastare attività illegali. Il politico locale ha annunciato pubblicamente l’intenzione di istituire un secondo centro di permanenza per i migranti.

Lo Stato torna a far sentire la sua presenza a Milano con una imponente operazione ad alto impatto che ha letteralmente blindato il degradato quartiere di Rogoredo, da anni abbandonato a se stesso dalla giunta Sala. Il maxi blitz nel “ bosco della droga “, coordinato dalla Prefettura, ha visto in azione oltre 250 uomini delle forze dell’ordine che hanno setacciato la zona, portando alla luce la cruda realtà di un’emergenza criminale legata a doppio filo con l’immigrazione clandestina. E sull’operazione, e il senso politico che ne deriva, è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice-sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, di cui dà conto tra gli altri Italpress. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, maxi blitz a Rogoredo: mille controllati nel “bosco della droga”. De Corato lancia la sfida: “Ora il secondo Cpr”

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