Milano BrainSpace house per scoprire legame tra benessere di mente e cervello

A Milano, una casa dedicata alla scoperta del rapporto tra benessere mentale e salute del cervello ha attirato l’attenzione. Secondo un’indagine recente, il 63% degli italiani non riconosce il collegamento tra disturbi neurologici e problemi di salute mentale, ignorando che entrambi origino nello stesso organo. Questa mancanza di consapevolezza riguarda una buona parte della popolazione, che spesso non associa i sintomi o le condizioni che coinvolgono il cervello a problematiche psicologiche o neurologiche.

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