Milano BrainSpace house per scoprire legame tra benessere di mente e cervello
A Milano, una casa dedicata alla scoperta del rapporto tra benessere mentale e salute del cervello ha attirato l’attenzione. Secondo un’indagine recente, il 63% degli italiani non riconosce il collegamento tra disturbi neurologici e problemi di salute mentale, ignorando che entrambi origino nello stesso organo. Questa mancanza di consapevolezza riguarda una buona parte della popolazione, che spesso non associa i sintomi o le condizioni che coinvolgono il cervello a problematiche psicologiche o neurologiche.
(Adnkronos) – Per molti italiani il rapporto tra benessere mentale e salute del cervello resta ancora poco chiaro: il 63% della popolazione non è infatti consapevole del legame tra disturbi neurologici e mentali, senza riconoscere che entrambi hanno origine nello stesso organo. È quanto emerge dall’indagine presentata a gennaio 2026 dal Censis in collaborazione con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: C’è un legame tra alimentazione, stile di vita e salute del cervello. Che, oltre agli acidi grassi omega-3 e alle vitamine, ha fame di sentimenti, spiritualità ed esperienze. Come racconta un libro prezioso per scoprire come farla brillare a lungo
Sephora House: a Milano, uno spazio in cui scoprire le novità beauty di stagioneIl nuovo concept by Sephora che racconta i trend del panorama beauty Sephora presenta la nuova edizione della Sephora House, un appuntamento che...