Milano-Bicocca esonero totale delle tasse per 14.000 studenti

A Milano-Bicocca, circa 14.000 studenti non dovranno pagare tasse universitarie grazie a un incremento dell’area esente a 30mila euro di reddito. La soglia è stata elevata di 2mila euro rispetto all’anno accademico 202526 e di 8mila euro rispetto a quanto stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un decreto specifico. La decisione riguarda studenti con redditi più alti rispetto al passato, che non saranno soggetti a tasse universitarie.

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