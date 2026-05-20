Milano-Bicocca esonero totale delle tasse per 14.000 studenti
A Milano-Bicocca, circa 14.000 studenti non dovranno pagare tasse universitarie grazie a un incremento dell’area esente a 30mila euro di reddito. La soglia è stata elevata di 2mila euro rispetto all’anno accademico 202526 e di 8mila euro rispetto a quanto stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un decreto specifico. La decisione riguarda studenti con redditi più alti rispetto al passato, che non saranno soggetti a tasse universitarie.
Milano-Bicocca innalza la “no tax area” a 30mila euro. Un incremento di 2mila euro rispetto all’anno 202526 e di 8mila euro rispetto a quanto previsto dal Ministero dell’Università e della ricerca con il DM 10142021. A deciderlo, nella seduta di ieri pomeriggio, è stato il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, all’unanimità. Gli studenti che godranno dell’esonero devono avere un ISEE fino a 30mila euro ed essere in possesso di alcuni requisiti di merito e accesso agli studi. La misura interesserà 14.000 studenti, il 39 per cento degli iscritti totali. L’Ateneo ha inoltre introdotto un ingresso graduale nella fascia contributiva per gli studenti con ISEE compreso tra 30. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sullo stesso argomento
Erasmus+, cresce la partecipazione degli studenti “svantaggiati”. Nel complesso sono stati più di 10mila, il 14,5% del totaleNel programma Erasmus+ aumenta il numero di studenti e partecipanti provenienti da contesti sociali, economici o personali considerati svantaggiati.
Università Statale, 30 borse di studio euro per attrarre studenti stranieri: niente tasse e posti letto gratis per chi sceglie MilanoMilano, 19 maggio 2026 – Una manovra da 300mila euro per attrarre studenti provenienti da altri Paesi europei che hanno già la laurea triennale ma...