Un giovane è stato condannato a vent’anni di carcere per aver aggredito un ragazzo, con una sentenza che prevede anche il pagamento di mezzo milione di euro di risarcimento. La vicenda ha avuto inizio con un furto di circa 50 euro, che ha scatenato la violenza. Un secondo imputato ha invece ricevuto una pena molto più lieve rispetto a quella dell’aggressore principale. La sentenza è stata emessa dopo un processo durato diversi mesi.

? Punti chiave Come è scattata la violenza dopo il furto di soli 50 euro?. Perché il secondo imputato ha ricevuto una pena così ridotta?. Chi ha deciso di abbracciare gli aggressori in aula di giustizia?. Come influirà la lesione permanente sul risarcimento da mezzo milione?.? In Breve Risarcimento di 500.000 euro per la vittima e 50.000 euro ai familiari.. Ahmed Atia condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso.. Aggressione avvenuta il 12 ottobre 2025 in viale Montegrappa a Milano.. Tre minorenni coinvolti nell'assalto dopo il furto di 50 euro.. Il tribunale di Milano ha condannato Alessandro Chiani a 20 anni di reclusione per il tentato omicidio e la rapina subiti da Davide Cavallo, studente della Bocconi, durante l’aggressione avvenuta lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 20 anni per l’aggressore: mezzo milione al ragazzo

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Milano, arrestati minori per aggressione con armi a due ragazzi

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