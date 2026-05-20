Nel finale di stagione, l'attaccante ex Chelsea ha mostrato un miglioramento nelle sue prestazioni e ha segnato alcuni gol decisivi nelle ultime partite. Questa presenza più incisiva ha portato a un incremento della sua partecipazione in campo rispetto ad altri compagni di squadra. La sua forma attuale potrebbe influenzare le decisioni del club riguardo a un possibile rinnovo di contratto, anche se il suo ruolo nel prosieguo della stagione resta da definire.

Ci sarà il ritorno di Rafa Leao, squalificato contro il Genoa, sarà a pieno regime Pulisic, dopo settimane di tormenti e noie muscolari, e saranno pronti anche Gimenez e Füllkrug per mettere al servizio della squadra la loro fisicità. Il solo Nkunku sembra però più o meno certo di una maglia da titolare. Nel finale di stagione è stato l’uomo del destino rossonero e il destino di Nkunku può cambiare di conseguenza. A conti fatti il francese ha recitato la sua parte: tra campionato e Coppa Italia ha giocato 1377 minuti con 8 gol fatti (7 in Serie A, uno in Coppa) e 3 assist serviti, tutti in A. I numeri dicono che ogni 125 minuti, meno di una partita e mezzo, si inventa qualcosa di utile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, sorpresa Nkunku nel finale di stagione: incide più di Leao

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