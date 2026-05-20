Nella finale di Solomeo, l'Inter Under 23 ha battuto il Milan Futuro con un punteggio di misura, aggiudicandosi così il Trofeo dell’Armonia Sportiva. La partita si è conclusa con una vittoria degli avversari, che hanno prevalso nel derby giovanile. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, conclusosi con il risultato finale favorevole ai nerazzurri. Questa vittoria rappresenta un risultato importante nel torneo di quest'anno.

I rossoneri perdono 1-0 in finale, va all'Inter la terza edizione del "Trofeo dell’Armonia Sportiva", il torneo Under-23 andato in scena a Solomeo, in provincia di Perugia. Sul campo del parco ‘Don Alberto Seri’, l'evento voluto dall'imprenditore Brunello Cucinelli ha radunato in questi giorni le quattro seconde squadre del calcio italiano: Milan Futuro, Juventus Next Gen, Atalanta e Inter. Stamattina si sono giocate le ultime due sfide che hanno stabilito la classifica finale. Il cammino era iniziato ieri pomeriggio con le due semifinali. I ragazzi di Massimo Oddo si erano imposti sulla Juventus con un netto 3-0 firmato Cappelletti, Chaka Traoré e Sardo, mentre i nerazzurri avevano piegato l'Atalanta per 1-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro ko contro l’Inter: i nerazzurri vincono il derby e si aggiudicano il Trofeo dell’Armonia Sportiva

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MILAN - INTER con i rossoneri che vincono di Horto Muso! Risultato giusto Scudetto riaperto

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