Fabio Caressa ha commentato la situazione del Milan e del suo allenatore, affermando che la partecipazione alla Champions League non garantisce la permanenza di Allegri sulla panchina. Secondo il commentatore, attualmente l’allenatore si trova più lontano che vicino alla riconferma. Le sue dichiarazioni sono state riportate in un video recente, nel quale ha analizzato i temi più discussi riguardo alla squadra rossonera. La discussione si concentra sulla posizione di Allegri e sulle possibili conseguenze in ambito tecnico.

Il futuro di Massimiliano Allegri continua ad essere uno dei temi più chiacchierati, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Le recenti tensioni con Zlatan Ibrahimovic e il crollo della squadra nel girone di ritorno hanno rimesso in discussione la sua posizione. Ora il Milan è concentrato sul proprio obiettivo: la qualificazione in Champions League, dopodiché potrà fare tutte le valutazioni del caso. I rossoneri saranno impegnati domenica alle 20:45 contro il Cagliari nella 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Con una vittoria nel match di San Siro, il Milan avrebbe la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione di Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Caressa: “La Champions non garantisce la permanenza di Allegri. Al momento è più fuori che dentro”

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