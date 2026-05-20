In vista dell’ultima giornata di campionato, il tecnico del Milan sta valutando diverse scelte per la formazione da schierare contro il Cagliari. Due dubbi principali riguardano le esclusioni dalla lista dei convocati, che potrebbero influenzare le decisioni sulla formazione titolare. La partita si svolgerà tra poche ore e il mister sta analizzando le opzioni disponibili, in un momento di incertezza legata anche al suo futuro sulla panchina.

In attesa di capire quello che sarà il suo destino sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri è al lavoro per cercare di capire quale dovrà essere la formazione da mettere in campo in occasione di Milan-Cagliari, ultima di campionato. Probabili formazioni Milan-Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it Il successo arrivato in casa del Genoa ha rilanciato il Milan nella corsa alla Champions League con il club meneghino che ha la possibilità di raggiungere matematicamente il terzo posto in campionato in caso di successo contro il Cagliari. La partita del Ferraris ha visto il Milan senza Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, con i due che erano squalificati per la sfida ai rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Cagliari, due dubbi per Allegri: doppia esclusione eccellente in vista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO CAGLIARI-MILAN: SHOCK A FINE PARTITA.. ALLEGRI PERDE LA TESTA..

Sullo stesso argomento

Milan Juve, Allegri deve sciogliere diversi dubbi: gli aggiornamenti sui rossoneri in vista del big match di domenicadi Francesco SpagnoloMilan Juve, Allegri è chiamato a sciogliere diversi dubbi in vista della sfida di domenica.

Napoli, due dubbi in vista del Milan: Conte li valutaIl lavoro di questi giorni precedenti a Napoli-Milan sarà estremamente minuzioso per mister Antonio Conte: l’allenatore azzurro terrà sotto stretta...

Il Como farà 71 punti (3 con il Parma e 3 a cremona) Il napoli 70 (a Pisa e con l'udinese) La juve 68 (con la fiore a toro) Il milan 67 (a Genoa con il cagliari) La Roma 67 (con la lazio a Verona) ..faranno 71 punti? Ho dei dubbi Conte spalletti allegri si stanno cag x.com

Milan-Cagliari ultima partita della stagione: ultima anche per alcuni calciatori?Alle ore 20:45 di domenica 24 maggio, il Milan di Allegri ospiterà il Cagliari a San Siro in occasione dell'ultima giornata di Serie A ... msn.com

Massimiliano Allegri saluta Fabio Pisacane prima di Cagliari MilanMilan Cagliari, la squadra di Pisacane chiude il campionato senza l’ansia della classifica: ecco tutte le info sull'ultima partita di campionato ... cagliarinews24.com

Discussione post-partita: AC Milan 2-3 Atalanta | Serie A reddit