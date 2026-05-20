Migliorare assist e rimbalzi Così si può frenare Milano
Nelle prime due partite della serie tra le due squadre, i problemi principali della Pallacanestro Reggiana sono risultati legati ai rimbalzi e alla gestione della palla. Questi aspetti hanno influenzato il rendimento della squadra, evidenziando aree su cui lavorare per migliorare le prestazioni nelle prossime sfide contro Milano. Le statistiche mostrano che la squadra ha sofferto sotto i tabelloni e ha commesso errori nella circolazione del pallone, aspetti che hanno contribuito a determinare i risultati finora ottenuti.
Rimbalzi e circolazione di palla. Sono questi i punti deboli della Pallacanestro Reggiana messi in evidenza nelle prime due gare della sfida con Milano. Fattori determinanti in ogni match di basket, dal campetto alla Nba, ma che assumono connotati specifici (e letali.) quando due squadre si studiano e si conoscono sempre meglio, partita dopo partita. Poeta dopo aver sfruttato la grande serata offensiva nel primo atto della sfida (96 punti segnati), nella seconda ha invece cercato di stritolare i biancorossi difensivamente e - come ha giustamente fatto notare coach Andrea Trinchieri nella telecronaca per Sky - "ha imparato a memoria gli schemi di Priftis e i suoi giocatori leggono praticamente tutto con un secondo d’anticipo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Migliorare assist e rimbalzi. Così si può frenare MilanoSono i punti deboli messi in evidenza dalla Una Hotels nelle due sfide play off. Pesa parecchio anche l’assenza di Brown che forse non è stato gestito al meglio. sport.quotidiano.net
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