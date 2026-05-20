Durante un suo intervento a Melbourne, l'ex first lady americana ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto tra ricchezza e felicità. Ha affermato di conoscere molti miliardari, molti dei quali non sono felici, nonostante possiedano molte cose. Ha anche notato come comportamenti aggressivi o polarizzanti in politica possano essere segno di insoddisfazione, sottolineando che queste manifestazioni non sono compatibili con uno stato di benessere interiore.

Ma Michelle Obama allarga lo sguardo per riflettere sul fatto che questa è una società attraversata da un senso diffuso di insoddisfazione, che non riguarda solo chi ha troppo o troppo poco, ma sembra essere diventata una condizione generale. «Nessuno è felice. Non ci sentiamo meglio. Nessuno sta meglio. Lo vedo e lo sento. La nostra economia non è migliorata. Stiamo assistendo a molte ingiustizie e soprusi nel mondo. I nostri figli soffrono di depressione. Siamo più preoccupati per il costo della vita. Le cose non vanno meglio. Non funziona». E da qui parte la sua riflessione sul potere e sul modo in cui viene esercitato in politica. Michelle Obama osserva che certi comportamenti aggressivi o polarizzanti mostrano chiaramente «che quelle persone non sono felici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Obama: «Conosco molti miliardari, e molti di loro non sono persone felici. Hanno un sacco di cose, ma sono concentrati solo sull'accumulare beni»

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