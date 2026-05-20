La Mezza sul Lago d’Iseo ha raggiunto il limite di iscrizioni, con 2.000 pettorali già esauriti. La gara, che si svolgerà sulla sponda bresciana del lago, è prevista per martedì 2 giugno e si svolge nell’ambito di una manifestazione organizzata dall’associazione sportiva P3RSONAL. La corsa, che si tiene per il secondo anno consecutivo, si svolge in una zona nota per le sue bellezze naturali e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa su strada.

La cornice perfetta per faticare, ma anche per godersi le bellezze lombarde, è il Lago di Iseo. Non è un caso che, dopo il debutto dello scorso anno, sia stata confermata la 21K Half Marathon, manifestazione organizzata da Asd P3RSONAL e in programma sulla sponda bresciana martedì 2 giugno. Come hanno sottolineato gli organizzatori, la competizione è già sold out: assegnati tutti i 2mila pettorali per la 21 km e i 500 della 7 km, la Family Run dedicata a bambini e persone di ogni età. Cinque i Comuni nel percorso: Iseo, Marone, Sulzano, Sale Marasino e Pisogne, che hanno sostenuto la mezza maratona insieme a Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana del Sebino Bresciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mezza sul Lago d’Iseo già sold out: 2mila pettorali

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S. MARIA del GIOGO da Monticelli Brusati (Bs)

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