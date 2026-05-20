' Mettiti nei miei panni' | le imprenditrici Cna condividono le esperienze sulle tematiche di genere

Una calorosa accoglienza è stata dedicata all'incontro organizzato da Cna Impresa Donna "Mettiti nei miei panni" che si è tenuto martedì 19 maggio nell'aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena.Alla presenza dell'assessora alle politiche giovanili e delle differenze, università e ricerca. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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