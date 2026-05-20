Meteo | temporali nel pomeriggio e allerta per l’alto indice UV

Nel pomeriggio sono previsti temporali che interesseranno diverse zone, accompagnati da un cambio di direzione del vento. L’allerta riguarda anche un livello di indice UV di 6, considerato elevato, che può aumentare il rischio di danni alla pelle se non si adottano le dovute precauzioni. La variazione del vento potrebbe contribuire a spostare le condizioni meteorologiche, mentre le precipitazioni e l’indice UV alto sono fattori da monitorare attentamente durante le ore più calde della giornata.

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? Punti chiave Come cambierà la direzione del vento nel pomeriggio?. Quali rischi comporta l'indice UV di livello 6 per la pelle?. Quando è meglio pianificare le commissioni all'aperto per evitare i temporali?. Come influenzeranno i rovesci improvvisi le attività dei mercati rionali?.? In Breve Temperature tra 12 e 15 gradi al mattino con massime fino a 22 gradi.. Venti da est tra 3 e 6 nodi in mattinata, poi da sudovest.. Indice UV a quota 6 richiede protezione solare e occhiali da sole.. Temporali pomeridiani potrebbero interrompere mercati rionali e lavori all'aperto.. Mercoledì 20 maggio 2026, un debole fronte meteorologico proveniente dall’Europa settentrionale attraverserà le Alpi orientali, portando una mattinata di cielo poco nuvoloso prima di lasciare spazio a possibili rovesci o temporali nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo: temporali nel pomeriggio e allerta per l’alto indice UV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Continua il maltempo in Umbria, diramata l'allerta arancione per vento e neve Sullo stesso argomento Meteo, allerta temporali nel Centro: il tempo peggiora nel pomeriggio? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali nel pomeriggio? Quali zone del Centro subiranno i fenomeni più intensi? Come cambieranno le... Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo per zone interne Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. #meteo #FVG Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile, con maggiore presenza di sole a Trieste. Nel pomeriggio probabili rovesci e temporali, in Carnia e sulle Prealpi Carniche, che poi potranno interessare anche z x.com Meteo, ancora temporali pomeridiani ma più caldo nel weekend: le previsioniNella seconda metà della settimana, l'alta pressione si espande e si rafforza sull'Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Italia ancora sul bordo con possibilità di qualche fe ... tg24.sky.it Meteo: occhio ai rovesci e temporali nel pomeriggioSituazione generale Nonostante l'ultimo step del fine fine settimana appena trascorso abbiamo registrato una ... msn.com