Meteo si va verso l' estate Picchi di temperatura fino a 32°

Le previsioni meteorologiche indicano l'arrivo di un'ondata di caldo sull'Italia, con temperature che raggiungeranno i 32 gradi. Dopo un mese di maggio caratterizzato da temperature miti e qualche pioggia, l'anticiclone di origine africana sta portando condizioni climatiche più calde. Le temperature massime si prevedono già prima dell'inizio ufficiale dell'estate, segnando un cambiamento rispetto alle settimane precedenti. Le zone interessate avranno un aumento delle temperature, con condizioni di tempo stabile e soleggiato.

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È ormai l'ora del caldo, dopo un maggio all'insegna di fresche temperature e qualche rovescio. L'anticiclone di origine africana porterà infatti un assaggio d'estate sull'Italia, con punte di 30°-32° già prima dell'inizio ufficiale della stagione. Da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatiche del periodo. Entro domani 21 maggio si assisterà a qualche acquazzone su Alpi e Prealpi, ma anche tra Lazio, Campania e Calabria. Poi questi brevi e sporadici episodi di maltempo andranno scemando lasciando spazio assoluto al sole. Sulla penisola ci sarà dunque una impennata: dai primi 27°C di Cagliari, fino al Nord dove i termometri toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro (come a Grosseto e a Roma) sfioreremo i 29°C. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo, si va verso l'estate. Picchi di temperatura fino a 32° ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CLIMA PEGGIORATO IN DIECI ANNI: TEMPERATURE ALTE, NOTTI TROPICALI E POCO VENTO | 09/03/2026 Sullo stesso argomento Meteo, arriva il primo assaggio d’estate: temperature fino a 32 gradi nel weekendABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano porta caldo e sole su tutta l’Italia L’Italia si prepara a vivere un anticipo d’estate con... Meteo, arriva l’anticiclone africano: picchi di 28°C e sole fino a venerdìL’Italia entra in una fase di stabilità atmosferica che escluderà le precipitazioni fino a venerdì 10 Aprile. Meteo, cambia tutto in Europa: caldo anomalo da Parigi a Milano, picchi di oltre 30°C in Italia Inizia, e andrà avanti per mesi, il circo del clima 'impazzito', i media dopo un maggio freddo e piovoso non vedono l'ora di ricominciare con i soliti allarmismi ridicoli. x.com Meteo, esplode l'estate anticipata: caldo anomalo da Parigi a Milano e Roma, picchi di oltre 30°. Le previsioni della settimanaMeteo, negli ultimi giorni gran parte del continente europeo ha registrato temperature insolitamente basse per la stagione. La mappa delle anomalie termiche relative alla settimana tra l'11 ... leggo.it Thread Settimanale: Esposizione Progetti reddit Meteo, svolta di Maggio: Supercelle al Nord Italia e picchi di 35 gradi al Sud(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_366787 align=aligncenter width=1500] Si annuncia un Maggio dal meteo estremo.[/caption] Maggio spaccato ... msn.com