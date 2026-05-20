Meteo Roma del 20-05-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, le previsioni indicano tempo stabile su tutto il Nord Italia. Le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti e il cielo si presenta generalmente sereno o poco nuvoloso. Non sono segnalate precipitazioni o condizioni meteorologiche avverse. La giornata si prospetta con condizioni meteo favorevoli, con poche variazioni rispetto alle previsioni mattutine. La situazione rimane stabile durante le prime ore della giornata, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto.

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meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sulle Alpi al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti sulle pianure del Nord in serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite Salvo residue piogge sulle Alpi Orientali al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio è stabilita in aumento con piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino soleggiato sulle coste insalata in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-05-2026 ore 06:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo Sullo stesso argomento Meteo Roma del 06-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 05-05-2026 ore 06:15meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con... L'Europa domina la nuova classifica delle migliori città per camminare del mondo per il 2026 reddit Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!Ancora instabilità oggi, martedì 19 maggio, al Nord e zone interne del Centro-Sud. Temperature nella norma e poco inferiori: le previsioni meteo. meteo.it Domani tornano i temporali a #Roma: oltre 20 mm di pioggia tra mercoledì e domenica. Ecco i giorni peggiori, Lorenzo Pasqualini . x.com Meteo: fase turbolenta ai titoli di coda! L'alta pressione torna a dominareTempo instabile oggi (martedì 19 maggio) sull'Italia con temporali nelle zone interne del Centro-Sud e venti in rinforzo specialmente al Sud. meteo.it