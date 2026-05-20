Meteo | Previsioni per giovedì 21 maggio
Per giovedì 21 maggio, le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi durante tutto il giorno, senza la possibilità di piogge. Le temperature massime arriveranno fino a 28°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 15°C. Lo zero termico sarà attestato a circa 3.231 metri di altitudine. Le condizioni meteorologiche sono considerate stabili, con assenza di precipitazioni e un clima generalmente mite.
Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3231m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
METEO | previsioni di giovedì 14 maggio 2026
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Previsioni meteo per giovedì 14 maggio Buongiorno a tutti e buon giovedì La giornata vedra 'cielo poco o parzialmente nuvoloso con alcuni annuvolamenti. Temperature minime comprese tra 8 e 12 gradi; massime in aumento con valori intorno a 20/23 gradi i - Facebook facebook
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