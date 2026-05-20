Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 20 maggio 2026

Da anteprima24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mercoledì 20 maggio 2026 in Campania si prevede un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con alcune nuvole in aumento nel pomeriggio. Non sono segnalate precipitazioni nella regione, e le temperature sono stabili. A partire dalla mattina, le condizioni meteo rimangono generalmente calme, con poca variazione rispetto ai giorni precedenti. In alcune zone, come l’area di Avellino, si attendono addensamenti nel pomeriggio, ma senza piogge previste.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2889m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2867m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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