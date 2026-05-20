Da domani in Italia si prevede un aumento delle temperature che porterà l’arrivo anticipato dell’estate. Venerdì le temperature si attestano intorno ai 30 gradi su tutto il territorio, mentre nel fine settimana in Sardegna si raggiungeranno punte di 32 gradi. In Calabria, invece, si registrano ancora condizioni di instabilità e vento, con previsioni di tempo variabile e temperature più miti rispetto alle altre regioni. Le condizioni climatiche cambieranno progressivamente nelle prossime ore, interessando diverse zone del paese.

In arrivo da domani un’estate anticipata in tutta Italia, con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Entro il fine settimana, secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, lo zero termico schizzerà fino a 4000 metri di quota sulle Alpi occidentali, un valore che solitamente registriamo nel cuore del mese di luglio. In pianura, l’ondata di calore si tradurrà in una marcata anomalia termica: da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo. Il tempo sarà stabile, ad eccezione, entro giovedì, di qualche isolato acquazzone sulle Alpi e le Prealpi orientali e tra Lazio, Campania e Calabria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, da domani arriva l'estate: nel weekend punte di 32 gradi in Sardegna. In Calabria ancora un po' di instabilità e vento

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Ultimi temporali, poi arriva l'estate con i primi 30 gradi

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