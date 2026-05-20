Meteo arriva l' anticiclone e il weekend profuma d' estate

Da pisatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana in corso, un anticiclone molto mite si è stabilizzato su gran parte dell’Europa centro-occidentale, estendendosi dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia. La presenza di questa vasta cella di alta pressione ha portato condizioni di tempo stabile e temperature elevate anche in Italia, con massime che in alcune zone hanno superato i 30°C. Il weekend si prospetta soleggiato e caldo, con clima tipicamente estivo su molte regioni.

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"Un robusto e molto mite anticiclone nel corso della settimana si impossesserà di gran parte dell’Europa centro-occidentale, allungandosi dalla Penisola iberica sin verso la Scandinavia e inglobando al suo interno anche l’Italia, dove le temperature potranno localmente superare i 30°C". E' quanto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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