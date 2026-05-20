Meteo arriva l' anticiclone e il weekend profuma d' estate

Nella settimana in corso, un anticiclone molto mite si è stabilizzato su gran parte dell’Europa centro-occidentale, estendendosi dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia. La presenza di questa vasta cella di alta pressione ha portato condizioni di tempo stabile e temperature elevate anche in Italia, con massime che in alcune zone hanno superato i 30°C. Il weekend si prospetta soleggiato e caldo, con clima tipicamente estivo su molte regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui