Meteo anticiclone fino a fine maggio?

Da mercoledì 20 maggio fino alla fine del mese, le previsioni indicano che un anticiclone estivo interesserà l’Italia, portando temperature che potranno raggiungere i 33-34 gradi. Questa condizione atmosferica si protrarrà senza variazioni significative, secondo le stime di MeteoLive. Le condizioni di stabilità atmosferica manterranno il clima caldo e soleggiato su tutta la penisola, con poche possibilità di precipitazioni nel periodo.

Secondo MeteoLive già a partire da oggi, mercoledì 20 maggio, sino alla fine del mese sarà anticiclone estivo sull’Italia con punte anche di 33-34 gradi. Un anticiclone così potente non è certo una novità, nemmeno a maggio. Sole e caldo domineranno la scena per giorni, anche se a tratti, specie. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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METEO a lungo termine: la circolazione fino alla metà di maggio 2026

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