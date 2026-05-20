Mercato unico von der Leyen chiede una nuova fase per completare l’integrazione UE

Il mercato unico europeo continua ad essere considerato molto più di un semplice spazio commerciale tra i paesi membri. Nonostante le sfide, rappresenta ancora lo strumento più efficace dell’Unione europea, contribuendo alla crescita economica e rafforzando la posizione strategica dell’Unione nel mondo. Per avanzare verso una piena integrazione, le autorità stanno valutando una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di completare le iniziative avviate e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

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Il mercato unico europeo resta “molto più di un mercato continentale” ed è ancora “lo strumento più efficace” dell’Unione europea, non solo per la prosperità economica ma anche per la sua influenza strategica nel mondo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo in un dibattito dedicato al futuro del mercato unico. In un discorso pronunciato a pochi giorni dall’analisi dell’ex presidente della BCE, Mario Draghi, resa in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, von der Leyen ha ribadito l’importanza del mercato unico europeo, definendolo una “pietra angolare” che definisce l’Unione europea nel suo complesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato unico, von der Leyen chiede una nuova fase per completare l’integrazione UE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ETS Works, But Debate Continues: Von der Leyen Defends Carbon Market Amid Criticism! Sullo stesso argomento Von der Leyen: "C'è una nuova speranza per il popolo oppresso dell'Iran""C'è una rinnovata speranza per il popolo oppresso dell'Iran e noi sosteniamo fermamente il suo diritto a determinare autonomamente il proprio... La guerra in Iran apre una crepa a Bruxelles: scontro Kallas-von der Leyen sulla politica estera UeMentre i raid statunitensi e israeliani aprono un nuovo fronte sull’Iran e la risposta iraniana investe basi Usa nel Golfo, a Bruxelles la crepa... Il mercato unico resta il nostro strumento più efficace, non solo per la prosperità, ma anche per l'influenza strategica: l'appello di Ursula von der Leyen a rafforzare il mercato unico europeo. La presidente della Commissione Ue ha annunciato che sono in arri x.com Von der Leyen (Ue): Il mercato unico deve essere digitale by design e le sue dimensioni un vantaggio nella corsa all’AIIl mercato unico deve essere digitale fin dalla progettazione e le sue dimensioni un vantaggio nella corsa all'AI. key4biz.it Parlamento Ue: mercato unico. Von der Leyen esalta la dimensione sociale: Pietra angolare dei valori europei. Riguarda imprese e persone(Strasburgo) Il rafforzamento del mercato unico è al centro del dibattito europeo in una fase segnata da transizione digitale, sfide climatiche e tensioni geopolitiche. Intervenendo dall’emiciclo di S ... agensir.it