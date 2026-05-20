Mercato San Severino | dal 1° giugno il ritiro di Raee ingombranti e sfalci direttamente a casa dei cittadini

A partire dal 1° giugno, nel comune di Mercato San Severino sarà possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sfalci di vegetazione. Questo servizio interesserà i cittadini che potranno concordare con l’amministrazione il momento per la raccolta dei materiali direttamente presso le proprie abitazioni. L’obiettivo è facilitare la gestione dei rifiuti di grandi dimensioni e migliorare la raccolta differenziata nel territorio comunale.

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Dal 1° giugno il Comune di Mercato San Severino attiva il ritiro domiciliare gratuito di rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sfalci vegetali. Il servizio, affidato a Velia Ambiente, è accessibile esclusivamente su prenotazione chiamando il numero verde 800 25. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato San Severino - Piccola Grande Italia Sullo stesso argomento Mercato San Severino: 9,3 km di rete rinnovata controLa rete elettrica di Mercato San Severino sta per essere completamente rinnovata grazie al piano Resilienza Climatica lanciato da E-Distribuzione in... Tragedia a Mercato San Severino: trovata morta una donna di 40 anniTragedia nella serata di ieri a Sant’Angelo, frazione di Mercato San Severino, dove una donna di circa 40 anni è stata ritrovata senza vita... Tari più leggera a Mercato San Severino: al via il Bonus Sociale e le riduzioni che vanno dall’8 al 40% ift.tt/lIktz8O ift.tt/fdNgBiW x.com Mercato San Severino, strangolata e uccisa in casa: ex compagno sotto indagineStrangolata e uccisa in casa, la Procura di Nocera Inferiore chiude le indagini sul delitto di Carmela Quaranta, la 42enne trovata morta a Mercato San Severino nella notte tra il 18 e il 19 ... ilmattino.it Mercato San Severino, arrestato con due panetti di hashishDurante un controllo l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 86 grammi. agro24.it