Mercato Prima Seconda e Terza Gallianese-Zuzzi è divorzio Scelto il sostituto | Lastrucci
Nel campionato di Prima Categoria, la Gallianese ha annunciato un cambiamento nello staff dirigenziale, scegliendo Lastrucci come nuovo sostituto di Zuzzi, che si è separato dalla società. La squadra aveva confermato il direttore sportivo Cesare Calamai, ma ora si attende di conoscere gli sviluppi riguardanti il resto dello staff e le prossime mosse sul mercato. La stagione prosegue con questa novità, che coinvolge direttamente il settore tecnico e amministrativo del club.
In Prima Categoria importante novità per la Gallianese, che aveva confermato il direttore sportivo Cesare Calamai. La società mugellana si è separata dall’allenatore Massimiliano Zuzzi, che era subentrato a Massimo Coppini durante il campionato. Il nuovo tecnico è Ettore Lastrucci, nelle scorse stagioni alla guida del Barberino e del Reconquista. Con lui arrivano in rossoblù anche il vice Tommaso Giuntini e il preparatore dei portieri Alberto Colzi. Nella stessa categoria il Barberino si è separato dal direttore sportivo Alberto Taccini, tra i fautori della promozione in Prima. Ancora da definire la posizione dell’allenatore Corrado Scintu, arrivato a stagione in corso e che è stato autore di un ottimo finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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