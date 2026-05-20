Mercato Prima Seconda e Terza Gallianese-Zuzzi è divorzio Scelto il sostituto | Lastrucci

Nel campionato di Prima Categoria, la Gallianese ha annunciato un cambiamento nello staff dirigenziale, scegliendo Lastrucci come nuovo sostituto di Zuzzi, che si è separato dalla società. La squadra aveva confermato il direttore sportivo Cesare Calamai, ma ora si attende di conoscere gli sviluppi riguardanti il resto dello staff e le prossime mosse sul mercato. La stagione prosegue con questa novità, che coinvolge direttamente il settore tecnico e amministrativo del club.

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In Prima Categoria importante novità per la Gallianese, che aveva confermato il direttore sportivo Cesare Calamai. La società mugellana si è separata dall’allenatore Massimiliano Zuzzi, che era subentrato a Massimo Coppini durante il campionato. Il nuovo tecnico è Ettore Lastrucci, nelle scorse stagioni alla guida del Barberino e del Reconquista. Con lui arrivano in rossoblù anche il vice Tommaso Giuntini e il preparatore dei portieri Alberto Colzi. Nella stessa categoria il Barberino si è separato dal direttore sportivo Alberto Taccini, tra i fautori della promozione in Prima. Ancora da definire la posizione dell’allenatore Corrado Scintu, arrivato a stagione in corso e che è stato autore di un ottimo finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Prima, Seconda e Terza. Gallianese-Zuzzi, è divorzio. Scelto il sostituto: Lastrucci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Conte-Napoli verso il divorzio: nome pesante come sostituto Leggi anche: Calcio dilettanti. Prima, Seconda e Terza Categoria. Il quadro play off #Stellantis lancia un nuovo progetto per costruire auto elettriche piccole, compatte e a prezzi accessibili: a Pomigliano l'impianto per la prima E-Car europea, avvio produzione nel 2028. L'idea è riportare sul mercato Ue auto sotto i 15.000€. Il servizio di Adolfo x.com Per la prima volta in anni, ChatGPT scende al secondo posto nel mercato dell'IA generativa, superato da Claude di Anthropic. ChatGPT ora è in ritardo al secondo posto in vari indicatori chiave, tra cui nuovo ARR netto, download di app mobili, adozione azien reddit