Mercato delle Cascine
Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, l'area del Parco delle Cascine a Firenze ospiterà l'evento "Cascine Shopping", un mercato straordinario interamente dedicato agli acquisti di qualità. La manifestazione si svilupperà lungo Viale Lincoln, costeggiando il fiume Arno nel tratto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Rare Market
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Cascine Shopping al Parco delle Cascine (Firenze), Viale Lincoln, domenica 24 maggio 2026 dalle 8 alle 20 mercatino di qualità con ambulanti, lungo il fiume Arno, nel tratto compreso tra il ponte della tramvia e la passerella per Piazza Isolotto, #mercato #me - Facebook facebook
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