Mercato delle Cascine

Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, l'area del Parco delle Cascine a Firenze ospiterà l'evento "Cascine Shopping", un mercato straordinario interamente dedicato agli acquisti di qualità. La manifestazione si svilupperà lungo Viale Lincoln, costeggiando il fiume Arno nel tratto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Rare Market

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