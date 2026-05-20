Mercato del lunedì all' Acquedotto | cambia la collocazione delle bancarelle

Al mercato del lunedì, che si svolge nell'area dell'Acquedotto monumentale, è stata adottata una nuova disposizione delle bancarelle. La modifica riguarda la collocazione degli stand, che sono stati spostati in una diversa configurazione rispetto alle settimane precedenti. La variazione interessa l'intera zona dedicata alle vendite all'aperto e mira a ottimizzare gli spazi disponibili. La nuova disposizione è stata implementata dalla gestione del mercato e sarà in vigore a partire dalla prossima settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui