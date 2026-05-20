Mercatino regionale abruzzese

Dal 22 al 24 maggio 2026, a Scandicci si terrà il Mercatino Regionale Abruzzese, un evento che porterà nella città prodotti tipici e manufatti provenienti dalla regione. Durante i tre giorni, i visitatori potranno assaggiare specialità enogastronomiche e ammirare oggetti artigianali legati alla tradizione abruzzese. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata, con bancarelle e stand che esporranno prodotti locali, offrendo un'occasione per conoscere meglio la cultura di quella regione.

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Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Scandicci ospiterà il Mercatino Regionale Abruzzese, un evento interamente dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e artigianali della tradizione abruzzese. La manifestazione si svolgerà in una nuova collocazione urbana, stabilita per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terme Caramanico, Di Marco: agire per il bene comune -TG News Abruzzo del 20/02/26 Sullo stesso argomento Mercatino regionale franceseLa città di Scandicci si appresta a ospitare un fine settimana dedicato alle eccellenze francesi. Firenze, torna il Mercatino Regionale Abruzzese al Piazzale MichelangeloSeconda edizione a Firenze per il Mercatino Regionale Abruzzese. Appuntamento dal 15 al 17 maggio al Piazza Michelangelo dove si potrà trovare un piccolo angolo d’Abruzzo. Tanti i prodotti enogastro ... 055firenze.it Magnacca, 70 mila euro per i mercati rionali copertiÈ in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l'avviso del bando per l'approvazione dei criteri di finanziamento dei mercati rionali coperti. (ANSA) ... ansa.it