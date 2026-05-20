Mercatino regionale abruzzese
Dal 22 al 24 maggio 2026, a Scandicci si terrà il Mercatino Regionale Abruzzese, un evento che porterà nella città prodotti tipici e manufatti provenienti dalla regione. Durante i tre giorni, i visitatori potranno assaggiare specialità enogastronomiche e ammirare oggetti artigianali legati alla tradizione abruzzese. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata, con bancarelle e stand che esporranno prodotti locali, offrendo un'occasione per conoscere meglio la cultura di quella regione.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Scandicci ospiterà il Mercatino Regionale Abruzzese, un evento interamente dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e artigianali della tradizione abruzzese. La manifestazione si svolgerà in una nuova collocazione urbana, stabilita per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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