Mercatini di solidarietà in ricordo di Giulia Cecchettin | le cooperative inventate dagli studenti
In diverse località sono stati allestiti mercatini di solidarietà dedicati alla memoria di Giulia Cecchettin. Gli eventi sono stati organizzati da cooperative create dagli studenti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare le uscite scolastiche di alcuni compagni in difficoltà economica. Parte del ricavato viene destinato anche alla Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nel supporto di iniziative legate alla memoria della ragazza. Le attività hanno coinvolto diverse comunità e hanno visto la partecipazione di studenti e cittadini.
Mercatini solidali per finanziare le gite dei compagni che non possono permettersele e sostenere attivamente la Fondazione Giulia Cecchettin. La classe 3C della scuola Masaccio di San Giovanni Valdarno ha ideato la cooperativa "Communeteen We Do". Un esempio purissimo di cittadinanza attiva e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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