Mercatini di solidarietà in ricordo di Giulia Cecchettin | le cooperative inventate dagli studenti

In diverse località sono stati allestiti mercatini di solidarietà dedicati alla memoria di Giulia Cecchettin. Gli eventi sono stati organizzati da cooperative create dagli studenti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare le uscite scolastiche di alcuni compagni in difficoltà economica. Parte del ricavato viene destinato anche alla Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nel supporto di iniziative legate alla memoria della ragazza. Le attività hanno coinvolto diverse comunità e hanno visto la partecipazione di studenti e cittadini.

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