Una giornata di musica dal vivo, condivisione e solidarietà per sostenere concretamente la casa famiglia "La Mistica" del Capitano Ultimo. È questo lo spirito con cui nasce la prima edizione del " Mercatale Sound Festival ", in programma domenica 24 maggio al Giardino Azzurro dell’Arci Mercatale Valdarno. L’intero ricavato della manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Bucine, sarà devoluto alla struttura fondata dal Capitano Ultimo, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata e noto per aver guidato nel 1993 il blitz che portò all’arresto del boss mafioso Totò Riina. " La Mistica " nasce come realtà dedicata all’aiuto delle persone fragili e vulnerabili, con particolare attenzione a minori, famiglie in difficoltà, persone emarginate e soggetti che vivono situazioni di disagio sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercatale Sound Festival . Evento per la casa famiglia del Capitano Ultimo

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