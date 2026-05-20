Meloni riceve Modi | alleanza su investimenti e Hormuz

Il presidente del consiglio ha incontrato il primo ministro di un altro paese in una visita ufficiale. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati a investimenti, difesa, commercio, ricerca e tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. Si è anche parlato di strategie comuni per contrastare il terrorismo e il traffico di esseri umani. La riunione si è concentrata sulla volontà di rafforzare la collaborazione tra i due governi in diversi settori, con un occhio particolare alle relazioni internazionali.

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