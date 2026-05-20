Meloni riceve Modi | alleanza su investimenti e Hormuz

Da ilsole24ore.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del consiglio ha incontrato il primo ministro di un altro paese in una visita ufficiale. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati a investimenti, difesa, commercio, ricerca e tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. Si è anche parlato di strategie comuni per contrastare il terrorismo e il traffico di esseri umani. La riunione si è concentrata sulla volontà di rafforzare la collaborazione tra i due governi in diversi settori, con un occhio particolare alle relazioni internazionali.

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Rafforzare la cooperazione su difesa, commercio, ricerca, investimenti, intelligenza artificiale e contrasto al terrorismo e al traffico di esseri umani. Con un obiettivo ulteriore già condiviso: raggiungere entro il 2029 un interscambio commerciale di 20 miliardi di euro (oggi vale 14 miliardi), sull’onda dell’accordo di libero scambio Ue-India firmato il 27 gennaio e prossimo a entrare in vigore. Giorgia Meloni ha accolto ieri con una cena privata offerta in suo onore alla Casina Valadier il primo ministro indiano Narendra Modi appena atterrato a Fiumicino (ad attenderlo, il vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani) in vista del vertice Italia-India che si svolgerà oggi a Villa Pamphilj. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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