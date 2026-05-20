meloni pretende delle scuse dal governo israeliano

Il presidente del Consiglio ha rilasciato un comunicato in cui chiede scuse al governo israeliano. Ha definito «inaccettabili» le immagini diffuse in relazione a un episodio specifico, senza fornire dettagli aggiuntivi. La richiesta arriva dopo la diffusione di alcune immagini che hanno suscitato reazioni pubbliche e politiche. La dichiarazione è stata pubblicata ufficialmente, senza ulteriori commenti o approfondimenti sul contesto dell’accaduto. La situazione rimane sotto attenzione, con possibili sviluppi futuri.

Lo ha detto in un comunicato molto duro in cui definisce «inaccettabili» le immagini del maltrattamento degli attivisti della Global Sumud Flotilla in Israele Un comunicato firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito «inaccettabili» le immagini che mostrano il trattamento molto duro a cui le autorità israeliane hanno sottoposto gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che sono stati arrestati in acque internazionali tra lunedì e martedì e ora sono detenuti in Israele. Tra loro ci sono anche 27 italiani. Meloni, che negli ultimi anni dimostrato in molti casi vicinanza verso il governo israeliano, ha usato parole eccezionalmente dure contro di esso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Caso Flotilla, la furia di Meloni contro Israele: L'Italia pretende le scuse

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