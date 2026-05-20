Meloni-Modi non solo Melodi | nasce l' asse indo-mediterraneo

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita del premier indiano a un paese del Mediterraneo, si è parlato di un rafforzamento delle relazioni tra le due regioni. Un incontro ufficiale ha visto protagonisti rappresentanti di entrambe le nazioni, con discussioni su cooperazione economica e iniziative comuni. La visita ha anche previsto la firma di accordi e incontri con altre figure istituzionali, confermando l’intenzione di approfondire i legami tra l’India e i paesi del Mediterraneo. La presenza di più leader ha evidenziato l’interesse per questa collaborazione.

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(Adnkronos) - Dalla diretta speciale Adnkronos sulla visita del premier indiano Narendra Modi a Roma, il cui video è disponibile su questa pagina, emerge il salto di qualità nelle relazioni tra Italia e India: il nuovo Partenariato Strategico Speciale, l'obiettivo di portare l'interscambio a 20 miliardi di euro entro il 2029, il ruolo dell'Imec, la cooperazione industriale nella difesa, l'AI umano-centrica, i minerali critici, la sicurezza marittima e l'Anno della Cultura e del Turismo Italia-India nel 2027. La visita di Narendra Modi a Roma segna un passaggio politico nuovo nei rapporti tra Italia e India. Non solo un bilaterale tra capi di governo, ma la formalizzazione di una fase più ambiziosa del rapporto tra Roma e Nuova Delhi, elevato a Partenariato Strategico Speciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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