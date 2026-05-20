meloni modi e il reel dei record

Un video pubblicato sui social ha raggiunto oltre 90 milioni di visualizzazioni e conta attualmente circa 5,6 milioni di like. La clip coinvolge figure pubbliche di rilievo internazionale e ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico. I numeri di visualizzazioni e di interazioni sono saliti rapidamente da quando il video è stato condiviso. La diffusione del contenuto ha generato numerosi commenti e condivisioni sui vari canali social.

Ha superato la barriera dei 90 milioni di visualizzazioni e al momento il contatore dei like è a 5,6 milioni di piace. Da solo questo reel pubblicato da Giorgia Meloni, in collaborazione con l’account Instagram del premier indiano Marendra Modi, ha già battuto il record del contenuto social con il maggior numero di like mai pubblicato da un leader politico in Italia. Se poi mettiamo insieme i due post, il reel e il selfie al Colosseo di ieri sera, allora potremmo dire che siamo nell’era della diplomazia di Instagram. I dati complessivi mettono decisamente i brividi: 280 mila commenti, 7,2 milioni di like totali e una crescita dell’account di 122 mila nuovi follower solo nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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MODI-MELONI reunite in South Africa during G20 SUMMIT

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