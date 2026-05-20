Meloni-Modi articolo a doppia firma | Corridoio india-Europa sarà realtà

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita del primo ministro indiano in Italia, è stato pubblicato un articolo a doppia firma tra i due leader, Giorgia Meloni e Narendra Modi. Nel testo si afferma che il rapporto tra Italia e India è solido e destinato a rafforzarsi nel tempo. È stato anche annunciato che un corridoio tra l’India e l’Europa diventerà una realtà. L’articolo sottolinea l’intenzione di consolidare i legami tra le due democrazie, senza specificare ulteriori dettagli.

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Un rapporto solido quello tra l'Italia e l'India e che è destinato a crescere e durare. Nel giorno della visita del primo ministro indiano Narendra Modi in Italia lui e la premier Giorgia Meloni hanno diffuso un articolo a doppia firma sul rapporto tra le due democrazie. "In effetti, stiamo assistendo all'emergere di ciò che potrebbe essere definito l'Indo-Mediterraneo, un corridoio cruciale per il commercio, la tecnologia, l'energia, i dati e le idee che unisce l'Oceano Indiano all'Europa. È proprio all'interno di questo spazio interconnesso che il nostro legame si evolve naturalmente in un partenariato strategico speciale, capace di gettare un ponte tra due continenti e di plasmare nuove dinamiche globali", è un dei passaggi dell'articolo a doppia firma pubblicato sul sito del premier indiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Meloni-Modi, articolo a doppia firma: "Corridoio india-Europa sarà realtà"
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