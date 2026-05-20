Meloni e Modi portano l’Indo-Mediterraneo nel linguaggio istituzionale

Da formiche.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo scritto congiuntamente da un leader di uno dei principali paesi europei e dal primo ministro di un grande stato asiatico è stato pubblicato contemporaneamente su due importanti testate giornalistiche internazionali. Questo testo introduce ufficialmente il termine “Indo-Mediterraneo” nel discorso ufficiale delle istituzioni. La pubblicazione simultanea e la firma congiunta dei due esponenti rappresentano un passaggio chiave nell’utilizzo di questa espressione nel linguaggio strategico di livello globale.

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Un op-ed firmato da Giorgia Meloni e Narendra Modi e pubblicato simultaneamente sul Corriere della Sera e sul Times of India segna l’ingresso definitivo del concetto di “Indo-Mediterraneo” nel linguaggio strategico istituzionale. I primi ministri di India e Italia che si incontrano a Roma segnano oggi un momento cruciale per una regione di mondo la cui continuità geostrategica è fattore geografico e culturale, storico. L’elemento più rilevante non è soltanto il riferimento all’India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), ormai consolidato come piattaforma di connettività euroasiatica, anche alternativa alla Belt and Road Initiative cinese, cruciale per questa fase storica di diversificazione delle supply chain. 🔗 Leggi su Formiche.net

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