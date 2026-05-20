Meloni e Modi piantano gelso a Villa Pamphilj | Simbolo di amicizia
A Villa Pamphilj, sono stati piantati un gelso nero e un albero di altra specie, simboli di un legame tra Italia e India. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dei due paesi, che hanno posato insieme le piante come gesto di amicizia. La cerimonia si è svolta nel parco romano, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due nazioni attraverso questa iniziativa simbolica. La piantagione ha avuto luogo nel contesto di un incontro ufficiale tra le delegazioni.
(Adnkronos) – Un gelso nero per suggellare l’amicizia tra Italia e India. Dopo il vertice a Villa Pamphilj, Giorgia Meloni e Narendra Modi hanno partecipato nel Giardino d'Ingresso alla cerimonia di piantumazione di un gelso nero, donato dal primo ministro indiano alla presidente del Consiglio italiana. I due leader hanno quindi innaffiato l'albero insieme, definendolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Meloni e Modi a Villa Pamphilj: tra il gelso nero e gli affari industriali? Domande chiave Come influirà il pranzo con i vertici industriali sugli accordi commerciali? Cosa nasconde il simbolico gesto della piantumazione...
Roma, Meloni riceve Modi a Villa PamphiljLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi.
Roma, Meloni riceve Modi a Villa PamphiljLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente ... lapresse.it
Italia-India: Modi ricevuto da Meloni a Villa Pamphilj per incontro bilaterale(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Il primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, e' arrivato a Villa Doria Pamphilj accolto ... ilsole24ore.com