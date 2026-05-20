Meloni e Modi piantano gelso a Villa Pamphilj | Simbolo di amicizia

A Villa Pamphilj, sono stati piantati un gelso nero e un albero di altra specie, simboli di un legame tra Italia e India. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dei due paesi, che hanno posato insieme le piante come gesto di amicizia. La cerimonia si è svolta nel parco romano, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due nazioni attraverso questa iniziativa simbolica. La piantagione ha avuto luogo nel contesto di un incontro ufficiale tra le delegazioni.

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(Adnkronos) – Un gelso nero per suggellare l’amicizia tra Italia e India. Dopo il vertice a Villa Pamphilj, Giorgia Meloni e Narendra Modi hanno partecipato nel Giardino d'Ingresso alla cerimonia di piantumazione di un gelso nero, donato dal primo ministro indiano alla presidente del Consiglio italiana. I due leader hanno quindi innaffiato l'albero insieme, definendolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni e Modi a Villa Pamphilj: tra il gelso nero e gli affari industriali? Domande chiave Come influirà il pranzo con i vertici industriali sugli accordi commerciali? Cosa nasconde il simbolico gesto della piantumazione... Roma, Meloni riceve Modi a Villa PamphiljLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Roma, Meloni riceve Modi a Villa PamphiljLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente ... lapresse.it Italia-India: Modi ricevuto da Meloni a Villa Pamphilj per incontro bilaterale(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Il primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, e' arrivato a Villa Doria Pamphilj accolto ... ilsole24ore.com