È stato annunciato un nuovo accordo tra le autorità di alcuni paesi dell’area Indo-Mediterranea e il governo nazionale, che mira a creare un corridoio alternativo alla Belt and Road cinese. Il progetto, denominato IMEC, punta a rafforzare i collegamenti commerciali e infrastrutturali tra le regioni coinvolte. Si tratta di un’iniziativa che potrebbe avere ripercussioni sulla mobilità delle merci e sulla sicurezza marittima, considerando l’importanza strategica dell’Oceano Indiano per le rotte commerciali globali.

? Punti chiave Come può il corridoio IMEC sostituire concretamente la rotta cinese?. Perché la sicurezza europea dipende oggi dall'Oceano Indiano?. Cosa comporta per l'Italia il controllo delle rotte africane?. Quali settori tecnologici uniranno Roma e Nuova Delhi nel futuro?.? In Breve Corridoio IMEC proposto come alternativa logistica alla Belt and Road cinese.. Cooperazione tecnologica su intelligenza artificiale, spazio e resilienza digitale.. Instabilità Mar Rosso e Stretto di Hormuz causate da conflitti in Ucraina e Medio Oriente.. Proiezione italiana verso l'Africa orientale come estensione del sistema marittimo indiano.. A Roma, Giorgia Meloni e Narendra Modi formalizzano oggi una nuova architettura geopolitica che unisce il Mediterraneo all’Oceano Indiano attraverso la visione dell’Indo-Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Modi: nasce l’asse Indo-Mediterraneo contro la Belt and Road

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