Meloni e Modi l' incontro a villa Pamphili

Da laverita.info 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma, nel contesto di un vertice internazionale, si è svolto un incontro tra il premier italiano e il primo ministro indiano presso villa Pamphili. È stato registrato un video che mostra i due leader durante la stretta di mano e il colloquio nel parco della residenza storica. L'evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri partecipanti del vertice. La cerimonia si è conclusa con uno scambio di saluti e alcune immagini sono state diffuse sui canali ufficiali.

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Il video dell'incontro tra il premier e il primo ministro indiano nella cornice di villa Pamphili per il vertice di oggi a Roma. Dalla sconfitta di Musk contro OpenAI al vertice Trump-Xi, fino alle crepe nel GOP in vista delle elezioni di mid-term e ai record dell’arte. Trecentoventi pagine per esaminare ben 15 punti estremamente critici: il lavoro presentato dal professor Tonino Cantelmi e dalla dottoressa Martina Aiello si configura come una vera e propria «controperizia» che smonta un pezzo alla volta - e con adamantina precisione - tutte le valutazioni fatte sulla famiglia nel bosco dagli esperti nominati dal tribunale dei minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Meloni e Modi, l'incontro a villa Pamphili
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