Meloni e Modi l' incontro a villa Pamphili

Oggi a Roma, nel contesto di un vertice internazionale, si è svolto un incontro tra il premier italiano e il primo ministro indiano presso villa Pamphili. È stato registrato un video che mostra i due leader durante la stretta di mano e il colloquio nel parco della residenza storica. L'evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri partecipanti del vertice. La cerimonia si è conclusa con uno scambio di saluti e alcune immagini sono state diffuse sui canali ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui