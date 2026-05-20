Meloni – Corona | salta l’udienza di domani per impegni della premier

L'udienza prevista per domani, in cui Fabrizio Corona avrebbe dovuto comparire per rispondere all'accusa di diffamazione, è stata rinviata. La ragione dello slittamento è legata a impegni improvvisi della premier, che hanno impedito la partecipazione all'udienza. La nuova data non è ancora stata comunicata. La causa riguarda eventuali dichiarazioni fatte dall'ex paparazzo in passato, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul procedimento.

L'udienza prevista per domani, dove Fabrizio Corona deve rispondere all'accusa di diffamazione, slitta a causa di impegni sopraggiunti di Giorgia Meloni Domani, 21 maggio, alle ore 12 era prevista l’udienza, direttamente a Palazzo Chigi, del processo che riguarda Giorgia Meloni e Fabrizio Corona.Infatti, il premier ha denunciato l’ex re dei paparazzi per diffamazione, dopo aver dato notizia di una presunta storia sentimentale tra lei e il deputato (ex Fdi) Manlio Messina. Una notizia di gossip, data dal sitodillingernewsquando era già finita la storia tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno.Fabrizio Corona si è sempre appellato al diritto di cronaca ma il premier l’ha denunciato per diffamazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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MELONI PUNISCE FABRIZIO CORONA: HA SUPERATO IL LIMITE

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