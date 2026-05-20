Meloni accoglie Modi a Roma Qui per rafforzare cooperazione

Il primo ministro indiano è arrivato a Roma, dove è stato accolto dal governo italiano. Durante la visita, incontrerà il presidente della Repubblica e il primo ministro e si svolgeranno colloqui ufficiali tra le parti. La visita si concentra sulla discussione di questioni di cooperazione tra i due paesi e si inserisce in un calendario di incontri istituzionali. L’arrivo segue le comunicazioni ufficiali dell’agenda e degli incontri programmati tra i rappresentanti dei due Stati.

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"Sono atterrato a Roma, in Italia. Incontrerò il Presidente Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni e avrò dei colloqui con loro. Questa visita si concentrerà su come rafforzare la cooperazione tra India e Italia, con particolare attenzione al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Verrà inoltre esaminato il Piano d'Azione Strategica Congiunto 2025-2029. Visiterò anche la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), rafforzando l'impegno dell'India nei confronti del multilateralismo e della sicurezza alimentare globale". Lo scrive sui social il primo ministro indiano Narendra Modi, arrivato a Roma per la su visita ufficiale in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni accoglie Modi a Roma. "Qui per rafforzare cooperazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giorgia Meloni Welcomes PM Modi At Colosseum In Rome | PM Modi In Italy Sullo stesso argomento Modi a Roma da Meloni: si consolida la cooperazione tra Italia e IndiaHa scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi. Ue-India, passa da Roma il futuro della cooperazione. Meloni riceve ModiTutto pronto a Villa Pamphili per l’arrivo del Primo Ministro dell’India, Narendra Modi. Roma, Meloni accoglie Modi: Benvenuto amico mio x.com Meloni e Modi insieme al Colosseo: visita notturna dopo la cena istituzionaleGiorgia Meloni accompagna Narendra Modi in una visita notturna al Colosseo dopo la cena istituzionale a Roma. Focus sui rapporti Italia-India ... affaritaliani.it Roma, Meloni accoglie Modi: Benvenuto amico mioWelcome to Rome, my friend. Così Giorgia Meloni ha accolto il primo ministro indiano Narendra Modi, arrivato oggi a Roma per una visita di Stato. La premier ha postato il messaggio insieme alla foto ... repubblica.it