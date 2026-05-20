In una recente puntata della soap turca, Kenan ha organizzato un'imboscata contro Alpay, che si è conclusa con la sua morte per avvelenamento durante un incontro. La scena si svolge in modo apparentemente tranquillo, ma si rivela un'azione pianificata di vendetta. La vicenda coinvolge anche il personaggio di Melek, madre di Alpay, che si trova coinvolta in questa drammatica situazione. La trama si sviluppa con un colpo di scena che sconvolge i protagonisti e lo spettatore.

Le anticipazioni turche di Melek Il coraggio di una madre rivelano un colpo di scena clamoroso: Kenan organizza una terribile vendetta contro Alpay e lo avvelena durante un incontro apparentemente pacifico. Halil e Melek scoprono tutto grazie a un video sconvolgente che cambia per sempre il destino dei protagonisti. Le prossime puntate turche di Melek – Il coraggio di una madre porteranno in scena uno dei momenti più forti e scioccanti della serie. Alpay, considerato da sempre uno degli antagonisti principali della storia, andrà incontro a una morte terribile che cambierà completamente gli equilibri tra i protagonisti. A provocare questa tragedia sarà Kenan, deciso più che mai a vendicarsi dell’uomo dopo tutto il dolore e le tensioni causate nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Melek, Alpay muore avvelenato: la vendetta di Kenan è shock!

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