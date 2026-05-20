Il melanoma nei bambini rappresenta una condizione rara ma seria, con dati che mostrano un rischio in crescita. La maggior parte delle diagnosi avviene in età pediatrica e l’esposizione prolungata ai raggi solari può aumentare questa probabilità. Per questo motivo, esperti sottolineano l’importanza di evitare comportamenti dannosi durante le ore di maggiore intensità solare. Sono stati individuati dieci errori comuni che si commettono al sole e che possono aumentare il rischio di danni alla pelle dei più giovani.

Il sole per i bambini “non è un nemico da evitare, piuttosto è l’esposizione che va gestita adeguatamente. La vera prevenzione si fa con comportamenti corretti e informazioni affidabili, non con l’allarmismo”. A ricordarlo è May El Hachem, responsabile di Dermatologia del Bambino Gesù, che insieme ai colleghi dell’ Ospedale Pediatrico romano sfata alcune convinzioni errate su questo raro tumore della pelle, che può colpire anche i bambini. Negli ultimi 5 anni gli specialisti hanno seguito circa 40 casi di melanoma pediatrico. Un tumore raro nei bambini. Sebbene il melanoma rappresenti circa l’1% di tutti i tumori maligni pediatrici e resti quindi una malattia rara, le corrette abitudini di esposizione al sole sin dai primi anni di vita sono fondamentali per ridurre il rischio futuro, scandiscono gli esperti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma e bambini, i numeri del rischio e i 10 errori da non fare al sole

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