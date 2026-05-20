meglio scemi che conniventi

Un commento critico mette in discussione la distinzione tra chi agisce e chi subisce, sottolineando come spesso, nella narrazione pubblica, si faccia confusione tra le parti coinvolte. La frase suggerisce che, mentre si evitano di identificare chiaramente chi prende le decisioni di guerra o terrorismo, ci si permette di mescolare ruoli tra investitori e investiti. La riflessione punta a evidenziare come questa tendenza possa influenzare il modo in cui vengono affrontate e comprese le questioni di attualità.

Vediamo se ho capito la lezione dei benpensanti su guerre e terrorismo: mai confondere l'invasore con l'invaso, ma confondiamo pure l'investitore con gli investiti. Per quanto riguarda me, che sono l'italiano medio e senza troppi grilli per la testa, quando vedo un uomo che si chiama con quel nome lì, che ha preso la cittadinanza italiana a diciotto anni e che a un certo punto prende la macchina per ammazzare il maggior numero di persone possibili e poi, quando si schianta, esce e cerca di accoltellarle, per me è terrorismo. Senza alcun dubbio. È una questione di buonsenso. Poi c'è la realpolitik. E che le procure scelgano la via dell'indagine per strage per motivi tecnici e perché temono che magari i giudici politicizzati lo rimettano subito a piede libero per qualche cavillo o per un problema di forma, lo capisco benissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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