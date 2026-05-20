Meglio non parlare di AI nei discorsi di fine anno delle università americane

Durante i discorsi di fine anno in alcune università americane, sono stati registrati momenti di tensione quando alcuni relatori hanno menzionato l'intelligenza artificiale in modo positivo. In diverse occasioni, chi ha affrontato questo tema è stato accolto con fischi e proteste dagli studenti presenti. La discussione sull’argomento si è mostrata particolarmente accesa, con reazioni forti che hanno interrotto i discorsi e creato un clima di confronto acceso tra relatore e pubblico.

I relatori che l'hanno citata positivamente sono stati coperti di fischi in più occasioni, per via di un'ostilità crescente e diffusa Nei giorni scorsi in diverse università americane gli abituali discorsi di fine anno tenuti da presidi, professori, ex studenti illustri e altri ospiti sono stati interrotti dai fischi quando andavano a parare sull’intelligenza artificiale (AI). I video dei relatori che sorridevano e provavano goffamente a tirarsi fuori dall’impaccio sono circolati molto sui social e sui siti di news. E le contestazioni degli studenti sono state interpretate da molti come l’espressione plateale di un rancore crescente tra i giovani verso l’AI, diffuso anche in altri paesi occidentali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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MATTARELLA DISCORSO DI FINE ANNO: PIENO DI IPOCRISIE

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